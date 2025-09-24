PS1 PicoMemcard per FreePSXBoot | La Soluzione Definitiva per Tonyhax International by Alex Free

Se sei un utente di Tonyhax International e utilizzi l’exploit FreePSXBoot su una scheda di memoria Bitfunx PSX Memcard (o PicoMemcard Plus), conosci bene il problema: dopo aver avviato un gioco, la memoria si “blocca” sull’immagine specifica di quel titolo, rendendo impossibile riavviare Tonyhax senza dover scorrere manualmente decine di file .MCR. Ma ora c’è una soluzione elegante: PicoMemcard For FreePSXBoot, un fork curato da Alex Free. Cos’è PicoMemcard For FreePSXBoot?. Questo progetto è un fork del firmware PicoMemcard, a sua volta basato sul fork di MrPalloncini (che aveva introdotto il supporto al GameID) dell’originale di dangiu. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net