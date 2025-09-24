Provinciale Valdaveto interrotta in alcune fasce orario fino al 3 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di protezione dalla caduta massi lungo la Strada Provinciale n. 586R di Valdaveto, nel territorio comunale di Ferriere. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

