24 set 2025

È il momentum, direbbero gli spin doctor se fosse una campagna elettorale. È l’Italia-wave, annotano i cronisti di cultura pop prestati alla pallavolo, memori del recente exploit femminile e di una tradizione che solo carsicamente si nasconde, per tornare realtà effettiva. Il sestetto azzurro di Ferdinando de Giorgi, con ben pochi cambi chiamati in causa dalla panchina, si sbarazza in poco più di un’ora del Belgio che l’aveva sconfitto al tie-break in fase eliminatoria, e vola in semifinale ai Mondiali filippini, dove incontrerà la vincente tra la Polonia (rivale ormai classica, arroccata attorno a Wilfredo León) e la rivelazione Turchia, che scala posizioni in tutti gli sport di squadra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - Prove di grande Italia ai Mondiali di volley. Belgio battuto, ora la semifinale

