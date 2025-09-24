Prove di grande Italia ai Mondiali di volley Belgio battuto ora la semifinale
È il momentum, direbbero gli spin doctor se fosse una campagna elettorale. È l’Italia-wave, annotano i cronisti di cultura pop prestati alla pallavolo, memori del recente exploit femminile e di una tradizione che solo carsicamente si nasconde, per tornare realtà effettiva. Il sestetto azzurro di Ferdinando de Giorgi, con ben pochi cambi chiamati in causa dalla panchina, si sbarazza in poco più di un’ora del Belgio che l’aveva sconfitto al tie-break in fase eliminatoria, e vola in semifinale ai Mondiali filippini, dove incontrerà la vincente tra la Polonia (rivale ormai classica, arroccata attorno a Wilfredo León) e la rivelazione Turchia, che scala posizioni in tutti gli sport di squadra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: prove - grande
VIDEO | Le prove delle Frecce Tricolore, assaggio di pura adrenalina in attesa del grande evento di domani
Prove dei giostratori esordienti e titolari in piazza Grande: il programma
Da domani le prove sulla lizza di Piazza Grande
Luci a San Siro dopo le aste del pomeriggio. Fassati e Bessero le due prove di spicco Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/luci-a-san-siro-dopo-le-aste-del-pomeriggio-fassati-e-bessero-le-due-prove-di-spicco/ #grandeippicaitaliana #ippica #hor - facebook.com Vai su Facebook
Prove di grande Italia ai Mondiali di volley. Belgio battuto, ora la semifinale; Medagliere e risultati del Mondiale in Ruanda. Dove si piazza l'Italia?; Mondiali ciclismo 2025: la startlist e i convocati di tutte le Nazionali per la prova in linea élite maschile.
Prove di grande Italia ai Mondiali di volley. Belgio battuto, ora la semifinale - De Giorgi aveva il compito di far cancellare la sconfitta coi belgi nel turno precedente semplicemente tornando a fare ciò che la Nazionale sa fare. Da ilfoglio.it
Mondiali volley 2025: Italia travolgente, 3-0 al Belgio e semifinale conquistata - Mondiali volley 2025: Italia spettacolare, vittoria 3- atomheartmagazine.com scrive