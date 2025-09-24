Prova a far entrare a Nisida la droga in un pacchetto di sigarette saldato | trovato
"Complimenti alla polizia penitenziaria del carcere di Nisida per la brillante operazione che ha consentito di bloccare un detenuto rientrato da un permesso con 41 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette risultato sigillato: nonostante il sovraffollamento della struttura e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: prova - entrare
Assisi Summer Festival, prova a entrare senza biglietto: urla contro la sicurezza e insulta la Polizia
Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua: arrestato
Si dimentica le chiavi in casa e prova a entrare dalla finestra arrampicandosi: 50enne cade e finisce in ospedale
Vorresti entrare a far parte della nostra squadra di istruttori di nuoto?! La prova di ammissione del nuovo corso è lunedì prossimo!! - facebook.com Vai su Facebook
Prova a far entrare a Nisida la droga in un pacchetto di sigarette saldato: trovato; Mattarella a Napoli, l'inaugurazione dell'anno scolastico: «La scuola è il veicolo per il futuro. L'AI mette alla prova l'intelligenza....; Perché gli scarichi fognari finiscono nella Gaiola e cosa c'entra il Piano Bagnoli.