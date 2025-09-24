Prova a far entrare a Nisida la droga in un pacchetto di sigarette saldato | trovato

"Complimenti alla polizia penitenziaria del carcere di Nisida per la brillante operazione che ha consentito di bloccare un detenuto rientrato da un permesso con 41 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette risultato sigillato: nonostante il sovraffollamento della struttura e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

