Prova a entrare al Comune con delle blatte vive | bloccato dalla Digos

Protesta a Napoli davanti al Municipio dove Raffaele Bruno, segretario nazionale del Movimento Idea Sociale e potenziale candidato alla presidenza della Regione Campania, ha portato in alcuni barattoli delle blatte vive con l'intenzione di consegnarle al sindaco di Napoli. ''Le periferie sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cosa significa trovare le blatte in casa: cosa le attira e come allontanarle - Se c'è un argomento che mette tutti d'accordo, che sia in famiglia, fra amici o al bar fra sconosciuti, è che le blatte in casa non sono mai ben accette. Segnala fanpage.it

Blatte: tipologie di Blattoidei, dove vivono e come si diffondono - Le blatte (Blattodea) sono un ordine di insetti che vengono anche chiamati scarafaggi, sebbene in realtà si tratti di specie molto differenti. fanpage.it scrive