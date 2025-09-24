Proteste per Gaza alla Sapienza la rettrice | Non sospenderemo gli accordi con gli atenei israeliani

La Sapienza non romperà gli accordi con le università israeliane. E il motivo lo spiega, in una lettera, la rettrice, Antonella Polimeni: “Abbiamo scelto di non aggiungere al dolore per le migliaia di morti civili anche lo spregio della libertà della ricerca e delle responsabilità individuali dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rettrice della Sapienza: no al blocco della collaborazione con atenei israeliani - “Ritengo che lo sdegno e l'orrore per le migliaia di morti e per le inumane condizioni in cui il popolo Palestinese è costretto a sottostare a seguito dell'azione militare decisa dal governo ed attuat ... Secondo ilsole24ore.com

Sapienza, la rettrice: «Da noi aiuti concreti alla Palestina». Ma gli studenti: «Avanti con l'occupazione, stop accordi con Israele». È braccio di ferro - La lettera ai ragazzi e la loro replica:«Sarà presidio permanente in ogni facoltà» hanno detto esponenti di Cambiare Rotta e di Zaum, sventolando bandiere sulle scale del Rettorato e urlando il nome d ... Segnala msn.com