Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla a Firenze tensione davanti a consolato Usa
Firenze, 24 settembre 2025 – Protesta studentesca in solidarietà con le navi della Global Sumud Flotilla, aggredite questa notte al largo di Creta, e attimi di tensione davanti al consolato Usa di Firenze in lungarno Vespucci. Qua si sono radunati una cinquantina di ragazze e ragazzi con bandiere palestinesi. A organizzare la protesta gli studenti del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi insieme a quelli del liceo artistico di Porta Romana, che hanno scioperato e improvvisato un corteo. I partecipanti si sono diretti da via Santo Spirito verso il consolato dove l'area, già protetta da transenne, era presidiata dalla polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa; Flotilla: Su di noi bombe sonore e urticanti. Protestano le opposizioni, domani Crosetto in Aula - Media: Israele avrebbe offerto un attracco a Ashkelon, rifiutato.
Attacchi a Flotilla, protesta degli studenti al consolato Usa a Firenze - Protesta studentesca in solidarietà con le navi della Global Sumud Flotilla, aggredite questa notte al largo di Creta, e attimi di tensione con la polizia davanti al consolato Usa di Firenze in lungar ... Segnala ansa.it
Flotilla, protesta Pd-Avs-M5s alla Camera: occupati l’emiciclo e i banchi del governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flot ... Si legge su msn.com