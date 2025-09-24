Prospettiva Terra | la ricerca che studia gli alberi e immagina città più sicure e sostenibili
Temporali improvvisi, raffiche di vento e ondate di calore mettono a rischio la stabilità degli alberi: incidenti che potrebbero essere previsti e prevenuti. È da questa necessità che prende forma Prospettiva Terra, progetto non profit che monitora in tempo reale lo stato di salute del verde urbano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: prospettiva - terra
Swatch. . MISSION TO EARTHPHASE — una nuova prospettiva della Terra e del tempo. #OMEGAxSwatch #MoonSwatch #Swatch - facebook.com Vai su Facebook
Progetto di ricerca di Prospettiva Terra: l'IA che rende sicuro il verde urbano; Una collisione con un altro pianeta avrebbe potuto favorire la vita sulla Terra; Impulsi di magma dal profondo: due studi internazionali riscrivono l’evoluzione geologica dell’Africa orientale.
Prospettiva Terra: un italiano su tre ignora il ruolo degli alberi contro alluvioni e riscaldamento globale - Nelle grandi città italiane cresce il desiderio degli abitanti di avere più alberi, ma quanto ne sanno dei benefici che questi apportano? Segnala tgcom24.mediaset.it