Prosegue la posa della fibra ottica a Castelsangiovanni

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l’Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Castelsangiovanni. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

