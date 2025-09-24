Prorogate fino al 30 marzo le zone rosse a Milano e Rozzano | si allarga il perimetro delle aree interessate

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha prorogato fino al 30 marzo (quindi fino a dopo le olimpiadi di Milano Cortina) l'ordinanza che ha introdotto le zone rosse, aree con il divieto di stazionamento per "soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti" e con precedenti in materia di spaccio, furto o rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano prorogate le zone rosse fino al 30 marzo; Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati; Zone rosse a Milano prorogate fino al 31 marzo: saranno attive anche per le Olimpiadi invernali.

prorogate fino 30 marzoProrogate fino al 30 marzo le zone rosse a Milano e Rozzano: si allarga il perimetro delle aree interessate - Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha prorogato fino al 30 marzo (quindi fino a dopo le olimpiadi di Milano Cortina) l'ordinanza che ha introdotto ... Lo riporta fanpage.it

prorogate fino 30 marzoMilano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Da milano.corriere.it

