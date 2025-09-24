Prorogate fino al 30 marzo le zone rosse a Milano e Rozzano | si allarga il perimetro delle aree interessate

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha prorogato fino al 30 marzo (quindi fino a dopo le olimpiadi di Milano Cortina) l'ordinanza che ha introdotto le zone rosse, aree con il divieto di stazionamento per "soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti" e con precedenti in materia di spaccio, furto o rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prorogate - fino

Stessa spiaggia, caro mare. Ombrelloni e lettini: aumentano i prezzi. Concessioni prorogate fino al 2027

In scadenza le autorizzazioni per i parklet dei locali, Sola (M5s): "Vanno prorogate fino al 2027"

? Prorogate le iscrizioni fino al 26 Settembre ore 12.00 Beyond the Frame è un workshop interamente dedicato alla #fotografia analogica, un’esperienza utile per imparare a usare la macchina fotografica e sperimentare, con strumenti insoliti, tecniche alternati - facebook.com Vai su Facebook

A Milano prorogate le zone rosse fino al 30 marzo; Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati; Zone rosse a Milano prorogate fino al 31 marzo: saranno attive anche per le Olimpiadi invernali.

Prorogate fino al 30 marzo le zone rosse a Milano e Rozzano: si allarga il perimetro delle aree interessate - Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha prorogato fino al 30 marzo (quindi fino a dopo le olimpiadi di Milano Cortina) l'ordinanza che ha introdotto ... Lo riporta fanpage.it

Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Da milano.corriere.it