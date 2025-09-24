Pronostico Verona-Venezia | il derby è già scritto
Verona-Venezia è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18;30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Nessuna di queste due squadre pensa di poter arrivare in fondo alla Coppa Italia. I pensieri di Verona e Venezia, derby veneto valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è quasi un impegno che nessuna delle due voleva. Però si gioca. E quando si scende in campo nessuno ovviamente vuole perdere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché come detto è un derby e non è mai una partita come le altre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Hellas Verona-Venezia 24 Settembre: ancora Goal nel Derby? - Venezia, match di Coppa Italia in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle 18:30: analisi dettagliata delle formazioni e delle opportunità di gioco nel ... Secondo bottadiculo.it
Verona-Venezia, chi si aggiudicherà il derby veneto? Il pronostico di DDD - Gli uomini di Paolo Zanetti sfidano la formazione di Stroppa in Coppa Italia. Riporta msn.com