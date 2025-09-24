China Open, Jannik Sinner sfida Marin Cilic: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sul match che apre il cammino dell’azzurro a Pechino. Jannik Sinner affronterà Marin Cilic al primo turno del China Open, torneo Atp 500 che si gioca sul cemento e al quale partecipano, ogni anno, alcuni dei nomi più prestigiosi del circuito. L’azzurro arriva all’appuntamento forte di una serie di numeri davvero ragguardevole. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad oggi, nel 2025, pur essendo rimasto fermo per 3 mesi, ha collezionato 37 vittorie e 5 sconfitte, bilancio testimonia la solidità raggiunta nel tempo, oltre che una crescita esponenziale dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Cilic: quel colpo da tenere a bada