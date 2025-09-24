Pronostico Parma-Spezia | sorriso dopo oltre un mese

Parma-Spezia è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 17:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Una sola vittoria per Cuesta, giovanissimo tecnico del Parma, in questa stagione. Datata oltre un mese fa contro il Pescara, in Coppa Italia. Per il resto in Serie A sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Insomma, serve ritrovare di nuovo serenità e questo match arriva al punto giusto. (Lapresse) – Ilveggente.it Lo Spezia, formazione che come sappiamo milita in B ma che ha ambizioni di promozione, ha un solo obiettivo, ovvio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

