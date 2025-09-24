Pronostico Osasuna-Elche | non succede da dieci anni
Osasuna-Elche è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico Nove punti in cinque partite per l’Elche, sicuramente una delle squadre rivelazioni di questo avvio di Liga spagnola. Ed è anche una delle migliori difese del campionato – quattro gol subiti, meno solo Real e Barcellona – ed è meritato, quindi, il posto in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sei punti, invece, per i padroni di casa dell’Osasuna. Che si presentano a questa partita dopo la sconfitta sul campo del Villarreal. Certo, in tutto questo è arrivata una sconfitta contro il Real Madrid – quindi quasi da non considerare – e quindi, l’obiettivo, è l’aggancio nelle zone nobili della classifica del campionato spagnolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Osasuna-Elche: non succede da dieci anni.
