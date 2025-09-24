Pronostico Nizza-Roma la difesa fa acqua | si sblocca l’attacco giallorosso
Nizza-Roma è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Roma è pronta al debutto in Europa League, manifestazione che l’attuale tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha vinto poco più di un anno fa coronando un fantastico ciclo con la sua vecchia squadra, l’Atalanta. I giallorossi, che esordiranno con il Nizza, approdano in Costa Azzurra a pochi giorni dalla vittoria nel sentitissimo derby con la Lazio targata Pellegrini (0-1). È stato proprio lui a decidere la stracittadina, gettato nella mischia da Gasperini dopo un’estate piena di polemiche sul suo conto e frequenti rumors circa un imminente addio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - nizza
Pronostico Nizza-Benfica: continua il momento magico
Nizza vs Nantes: probabili formazioni, news e pronostico
MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! ? Roma-Lazio ? Stadio Romeo Menti Pre-Partita dalle 19:30 Diretta testuale dalle 20:30 ?Le pagelle del match ? Tutte le dichiarazioni post-gara 1?2? Il vostro pronostico? #AS - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma affronta il #Nizza il 24 settembre 2025 in una sfida cruciale di #EuropaLeague! ? Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Analisi dettagliate e pronostici per un match da non perdere. Leggi l'analisi del match - X Vai su X
Pronostico Nizza-Roma: analisi, quote e consigli; Nizza-Roma, pronostico e quote 1ª giornata Europa League; quote Nizza Benfica: il pronostico sulla partita.
Pronostico Nizza-Roma Europa League: difesa francese in panne, è ora dei gol giallorossi - Roma verte sulla defezione della coppia centrale difensiva dei padroni di casa e sui problemi della retroguardia ... Lo riporta assopoker.com
Pronostico Nizza-Roma 24 Settembre: chiamata importante per Dovbyk - Roma in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:00: analisi dettagliata di un match cruciale della prima giornata di Europa League, con le due squadre pro ... Scrive bottadiculo.it