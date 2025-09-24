Pronostico Nizza-Roma la difesa fa acqua | si sblocca l’attacco giallorosso

Nizza-Roma è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Roma è pronta al debutto in Europa League, manifestazione che l’attuale tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha vinto poco più di un anno fa coronando un fantastico ciclo con la sua vecchia squadra, l’Atalanta. I giallorossi, che esordiranno con il Nizza, approdano in Costa Azzurra a pochi giorni dalla vittoria nel sentitissimo derby con la Lazio targata Pellegrini (0-1). È stato proprio lui a decidere la stracittadina, gettato nella mischia da Gasperini dopo un’estate piena di polemiche sul suo conto e frequenti rumors circa un imminente addio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

