Pronostico Como-Sassuolo | il turnover premia Fabregas

Ilveggente.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como-Sassuolo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Comincia a sognare, il Como. Capace di andare a vincere a Firenze nell’ultimo fine settimana. E Fabregas ci tiene anche alla Coppa Italia, lo ha dimostrato nel discorso post partita in mezzo al campo al Franchi. Insomma, in riva al lago non si vuole mollare nulla, anche perché questo trofeo, e lo abbiamo visto l’anno scorso con il Bologna, potrebbe regalare delle gioie immense. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico como sassuolo il turnover premia fabregas

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Sassuolo: il turnover premia Fabregas

In questa notizia si parla di: pronostico - como

Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol

Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è ancora a secco di vittorie

Pronostico Barcellona-Como: emozioni a non finire e valanga di gol

quote Como Sassuolo: il pronostico sui lariani; Coppa Italia, Como-Sassuolo: pronostico, formazioni e dove vederla; Pronostico Como-Sassuolo: il turnover premia Fabregas.

pronostico como sassuolo turnoverPronostico Como-Sassuolo 24 Settembre: prima assoluta al Sinigaglia - Il Como ospita il Sassuolo per una sfida di Coppa Italia piena di sorprese e spettacolo, mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:00: scopri l'analisi di formazioni, pronostico e quote per orientare al meg ... Si legge su bottadiculo.it

pronostico como sassuolo turnoverComo-Sassuolo, si sblocca Morata? Il pronostico - Il Sassuolo, complice un calendario impegnativo, ha perso tre delle quattro partite giocate in campionato, l'ultima delle quali per 2- tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Como Sassuolo Turnover