Pronostico Como-Sassuolo | il turnover premia Fabregas

Como-Sassuolo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Comincia a sognare, il Como. Capace di andare a vincere a Firenze nell’ultimo fine settimana. E Fabregas ci tiene anche alla Coppa Italia, lo ha dimostrato nel discorso post partita in mezzo al campo al Franchi. Insomma, in riva al lago non si vuole mollare nulla, anche perché questo trofeo, e lo abbiamo visto l’anno scorso con il Bologna, potrebbe regalare delle gioie immense. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

