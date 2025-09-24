Pronostico Como-Sassuolo | il turnover premia Fabregas
Como-Sassuolo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Comincia a sognare, il Como. Capace di andare a vincere a Firenze nell’ultimo fine settimana. E Fabregas ci tiene anche alla Coppa Italia, lo ha dimostrato nel discorso post partita in mezzo al campo al Franchi. Insomma, in riva al lago non si vuole mollare nulla, anche perché questo trofeo, e lo abbiamo visto l’anno scorso con il Bologna, potrebbe regalare delle gioie immense. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - como
Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol
Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è ancora a secco di vittorie
Pronostico Barcellona-Como: emozioni a non finire e valanga di gol
Ivan Zazzaroni, ai microfoni di Radio Deejay, ha espresso il suo pronostico su Fiorentina-Como, aggiungendo un commento... - facebook.com Vai su Facebook
Il pronostico delle prime dieci posizioni Serie A di Sandro Sabatini 1 Napoli 2 Inter ? 3 Juventus 4 Roma 5 Milan ? 6 Fiorentina 7 Lazio ? 8 Bologna 9 Como 10 Atalanta ? - X Vai su X
quote Como Sassuolo: il pronostico sui lariani; Coppa Italia, Como-Sassuolo: pronostico, formazioni e dove vederla; Pronostico Como-Sassuolo: il turnover premia Fabregas.
Pronostico Como-Sassuolo 24 Settembre: prima assoluta al Sinigaglia - Il Como ospita il Sassuolo per una sfida di Coppa Italia piena di sorprese e spettacolo, mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:00: scopri l'analisi di formazioni, pronostico e quote per orientare al meg ... Si legge su bottadiculo.it
Como-Sassuolo, si sblocca Morata? Il pronostico - Il Sassuolo, complice un calendario impegnativo, ha perso tre delle quattro partite giocate in campionato, l'ultima delle quali per 2- tuttosport.com scrive