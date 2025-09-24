Pronostici Midtjylland-Sturm Graz e Paok-Maccabi Tel Aviv | fattore campo decisivo

Midtjylland-Sturm Graz e Paok-Maccabi Tel Aviv sono partite della prima giornata della League Phase di Europa League e si giocano mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Parte favorito il Midtjylland in questa prima partita dell’Europa League. I danesi contro lo Sturm Graz, anche per via di una certa esperienza in campo internazionale, hanno una grossa possibilità: vale a dire quella di prendersi i tre punti, che valgono subito tanto, e che indirizzerebbero senza discussione anche il cammino in questo girone. Si sa, con 10-12 punti si entra tra quelle che vanno nella fase a eliminazione diretta, e in questo caso lo Sturm Graz, i propri punti, se li dovrà fare in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

