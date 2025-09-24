Pronostici League Cup 24 settembre | quattro big della Premier in campo

League Cup, il terzo turno si conclude con quattro partite: Manchester City e Arsenal fanno visita a due squadre di League One, Huffersfield e Port Vale. Quattro partite chiudono il terzo turno di League Cup e tutte vedono protagoniste squadre di Premier League, tra cui Manchester City e Arsenal. Gli uomini di Pep Guardiola hanno appena pareggiato lo scontro diretto con i Gunners, facendosi riacciuffare in pieno recupero da un gol di Martinelli (1-1). Tanto rammarico per Haaland e compagni, vicini a raccogliere tre punti di platino in casa di una rivale per la vittoria del campionato nonostante una prestazione tutt’altro che esaltante, in cui i Cityzens hanno pensato quasi esclusivamente a difendersi, atteggiamento atipico per una squadra allenata dal tecnico catalano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

