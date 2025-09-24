Pronostici League Cup 24 settembre | quattro big della Premier in campo

Ilveggente.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

League Cup, il terzo turno si conclude con quattro partite: Manchester City e Arsenal fanno visita a due squadre di League One, Huffersfield e Port Vale.  Quattro partite chiudono il terzo turno di League Cup e tutte vedono protagoniste squadre di Premier League, tra cui Manchester City e Arsenal. Gli uomini di Pep Guardiola hanno appena pareggiato lo scontro diretto con i Gunners, facendosi riacciuffare in pieno recupero da un gol di Martinelli (1-1). Tanto rammarico per Haaland e compagni, vicini a raccogliere tre punti di platino in casa di una rivale per la vittoria del campionato nonostante una prestazione tutt’altro che esaltante, in cui i Cityzens hanno pensato quasi esclusivamente a difendersi, atteggiamento atipico per una squadra allenata dal tecnico catalano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici league cup 24 settembre quattro big della premier in campo

© Ilveggente.it - Pronostici League Cup 24 settembre: quattro big della Premier in campo

In questa notizia si parla di: pronostici - league

Pronostici J1 League 20 luglio: possibile sorpasso in vetta

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostici quarti di FA Cup 24/25: quote e tutte le partite; Manchester City-Manchester United: quote, tattica e formazioni sulla finale di FA Cup 2024; Pronostici League Cup 24 settembre: quattro big della Premier in campo.

I pronostici di martedì 23 settembre: Coppa Italia, Liga e League Cup - I pronostici di martedì 23 settembre, in campo Coppa Italia, League Cup e al via un turno infrasettimanale della Liga spagnola La Liga non si ferma un attimo, oggi inizia un turno infrasettimanale con ... ilveggente.it scrive

pronostici league cup 24Pronostici League Cup 23 settembre: il Chelsea contro un club di League One - League Cup, al via il terzo turno della coppa nazionale inglese: entrano in scena anche le squadre di Premier League impegnate in Europa. Scrive ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostici League Cup 24