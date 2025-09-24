Promuove lo stile italiano in Asia | la società commerciale forlivese celebra 50 anni guardando al futuro

Un traguardo condiviso, frutto di gioco di squadra, competenza e fiducia nel futuro: lo scorso 7 settembre la società commerciale forlivese Italprogram ha celebrato i primi cinquant’anni di attività con una festa alla quale hanno partecipato dipendenti e collaboratori di oggi e di ieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

