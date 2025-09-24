Promuove lo stile italiano in Asia | la società commerciale forlivese celebra 50 anni guardando al futuro
Un traguardo condiviso, frutto di gioco di squadra, competenza e fiducia nel futuro: lo scorso 7 settembre la società commerciale forlivese Italprogram ha celebrato i primi cinquant’anni di attività con una festa alla quale hanno partecipato dipendenti e collaboratori di oggi e di ieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: promuove - stile
Non sai se hai il diabete? Fai un controllo gratuito in farmacia! La Regione Lazio promuove uno screening semplice, veloce e senza costi per chi vuole prendersi cura della propria salute. Ecco come funziona: 1 Rispondi a poche domande su età, stile di - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo accolto i talenti che sostengono il progetto Sport, Salute e Inclusione – Italia di @crocerossa Un’iniziativa che promuove lo sport, uno stile di vita sano e un futuro più inclusivo . #ItaloTreno #CroceRossaItaliana #SportSaluteInclusione #TalentiInMov - X Vai su X
Promuove lo stile italiano in Asia: la società commerciale forlivese celebra 50 anni guardando al futuro; Promuovere l’italiano all’estero per diffondere stile, prodotti e valori; Presentata a Genova la Settimana Europea Dello Sport 2024.