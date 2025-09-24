Programmi TV mercoledì 24 settembre 2025 | film sport e attualità

Su Rai 1 “Love Again” con Céline Dion, “Buongiorno Mamma!” su C5, Coppa Italia su Italia 1. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 24 settembre 2025. La prima serata televisiva del 24 settembre si apre con un palinsesto ricco e trasversale, tra informazione, fiction, cinema e sport. Rai 3 punta sulla cronaca con Chi l’ha visto?, mentre Rai 1 propone la commedia romantica Love Again, seguita da Porta a Porta con Bruno Vespa. Su Canale 5 torna Buongiorno, mamma!, mentre Italia 1 trasmette in diretta Como–Sassuolo per la Coppa Italia. Sky offre una selezione di film e serie di qualità, tra cui The Judge, Shoshana e il medical drama The Pitt. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

