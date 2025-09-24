Imola, 24 settembre 2025 – Oltre cinque tonnellate di alimenti recuperati nel primo semestre dell’anno, tra cui 350 chili di pasti pronti, per un valore economico stimato superiore a 30mila euro. Numeri che raccontano il successo di ‘Un s’bóta veja gnét – Non si butta via niente’, la campagna contro lo spreco alimentare promossa dal Comune assieme al Gruppo Hera e a Last Minute Market. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione delle realtà locali e prevede di recuperare le eccedenze alimentari a favore di enti no profit imolesi. I donatori sono i diversi attori della filiera alimentare presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto anti-sprechi: recuperati in 6 mesi prodotti per 30mila euro