Profilo privato The Savant | Apple rinvia l’uscita della serie

Apple TV+ ha rinviato l’uscita del suo prossimo thriller politico Profilo privato (il cui titolo originale è The Savant ). La serie è stata ideata da Melissa James Gibson e si basa su un articolo del 2019 intitolato “ È possibile fermare una sparatoria di massa prima che avvenga? ” pubblicato su Cosmopolitan. Nella serie la premio Oscar Jessica Chastain interpreta il ruolo principale di Jodi Goodwin. Secondo Variety, la decisione di rinviarne l’uscita è dovuta al recente assassinio negli Stati Uniti dell’attivista Charlie Kirk. La serie è infatti incentrata su un’investigatrice che lavora per infiltrarsi in gruppi di odio online nel tentativo di prevenire l’estremismo interno, e l’argomento è dunque ora politicamente delicato, sulla scia dell’omicidio dell’oratore politico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it