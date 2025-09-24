A soli tre giorni dall'uscita della serie, che avrebbe dovuto debuttare il 26 settembre, lo streamer ha deciso per il rinvio in seguito all'omicidio di Charlie Kirk. Stop a Profilo privato, la nuova serie interpretata da Jessica Chastain che avrebbe dovuto debuttare il 26 settembre su Apple Tv+. La piattaforma streaming ha deciso di posticipare l'uscita in seguito all'omicidio dell'atticista conservatore Charlie Kirk. Al momento la nuova data d'uscita non è stata comunicata. "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare Profilo privato", ha dichiarato un portavoce di Apple TV+ a Deadline. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Profilo privato: dopo l'omicidio di Charlie Kirk, Apple Tv+ rinvia l'uscita della serie con Jessica Chastain