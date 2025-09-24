Profilattici gratis ai detenuti per motivi terapeutici è polemica

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel carcere di Pavia saranno distribuiti gratis ai detenuti dei preservativi. La decisione fa esplodere la polemica e interviene anche il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), che scarica ogni responsabilità.Nell'ordine di servizio che dispone la distribuzione dei condom si. 🔗 Leggi su Today.it

