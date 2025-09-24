Profilattici distruibuiti ai detenuti a Pavia scoppia il caso sulla sessualità in carcere
La direzione dell’istituto ha disposto l’acquisto di 720 preservativi per "motivi terapeutici". La decisione apre il dibattito sulla salute in carcere e sui rapporti tra detenuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
