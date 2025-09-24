Produzioni, sodalizi e linguaggi trasversali.

Due importanti sodalizi artistici con Pippo Delbono e Kepler-452 e la nascita di una Casa-Ert, ovvero di una comunità creativa di cui fanno parte per ora Roberto Latini, Fanny&Alexander, Giorgina Pi, Danio Manfredini, Lisa Ferlazzo Natoli e Davide Iodice. Il nuovo corso di Emilia Romagna Teatro, nato dopo la gestione di Valter Malosti con la nomina di Natalia Di Iorio alla direzione generale e Elena Di Gioia a quella artistica, ha mostrato ieri mattina nel chiostro dell’Arena del Sole di Bologna il biglietto da visita, accompagnando alla presentazione delle stagioni un’idea della visione del lavoro che verrà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

