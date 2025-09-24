Processo Mala Pigna ex senatore Pittelli condannato a 14 anni

Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex senatore di Forza Italia in Calabria, è stato condannato a 14 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del processoMala Pigna”. Il processo, come riporta l'Agi, era scaturito da un'operazione coordinata dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

