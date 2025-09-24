Processo alla raffineria la sindaca di Falconara in tribunale | Nel 2018 si valutò di evacuare la città
ANCONA - I ritardi nell'informare il Comune su quello che avveniva nello stabilimento, le offese emerse nelle intercettazioni quando si prodigava per sapere i motivi di quei cattivi odori che soffocavano i cittadini e le arrabbiature quando le mail arrivano solo il giorno dopo i fatti perché “era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: processo - raffineria
La Raffineria Api a processo: "I nostri figli con crisi respiratorie"
Incendio all'Api, la raffineria rischia un nuovo processo per reati ambientali
Martedì 10 settembre 2025 è iniziato il processo per "disastro ambientale" a carico di api raffineria di Falconara M. e dei suoi vertici apicali. La Procura ha deciso di partire dando voce ai cittadini parti offese e ad alcuni di essi costituiti parti civili. Sono state asc - facebook.com Vai su Facebook
Api: trattative per la cessione del gruppo L’azienda è valutata circa tre miliardi di euro https://aifi.it/it/private-capital-today/Api-trattative-per-la-cessione-del-gruppo… #processo #cessione #aziendaenergetica #marchio #raffinerie - X Vai su X
Processo alla raffineria, la sindaca di Falconara in tribunale: “Nel 2018 si valutò di evacuare la città”; Processo Api per disastro ambientale, mostrate foto in aula di un bimbo con linfonodi ingrossati; Offerte al gruppo Api, i tempi non sono brevi.
Incendio nella raffineria: si rischia nuovo processo - I fatti risalgono al fabbraio del 2022 quando dal sito industriale si levò un’enorme nube nera: sono otto le persone finite nel mirino della procura. Come scrive msn.com
Raffineria Api venduta al gruppo azero: città sotto choc e Sindaca chiede chiarimenti - di Gianluca Fenucci E’ sotto choc anche l’amministrazione comunale di Falconara dopo la notizia della cessione della raffineria Api al gruppo azero Socar. Si legge su youtvrs.it