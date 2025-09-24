Processo Alessia Pifferi la mamma | Ha detto solo bugie così ha lasciato morire la figlia di 18 mesi

Si discute oggi in Corte d'Assise d'Appello a Milano l'ultima perizia psichiatrica che ha accertato la piena capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi, già condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia del 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessia Pifferi, partito il processo-bis: le psicologhe piangono in aula

Processo Pifferi bis, l’avvocata Alessia Pontenani: “Estranea alle accuse, nessuna violazione delle norme”

Nessuna "violazione delle norme" ed "estraneità alle accuse" che le vengono mosse. È questo, in sintesi, il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese oggi da Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, nel processo in abbreviato per falso e favoreggiament - facebook.com Vai su Facebook

