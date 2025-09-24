Processo Alessia Pifferi gli psichiatri | Capace di intendere e volere quando lasciò morire la figlia c’è solo immaturità affettiva

Milano, 24 settembre 2025 – Alessia Pifferi era “pienamente”  capace di intendere e volere quando lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi, abbandonandola a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022. È quanto hanno ribadito in aula, in Tribunale a Milano,  i periti nominati dalla Corte d'Assise d'appello, che sono stati chiamati a testimoniare nel processo di secondo grado a carico della donna, già condannata in primo grado all'ergastolo. Lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni hanno parlato di un  “disturbo del neurosviluppo con residua fragilità cognitiva” e “immaturità affettiva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

