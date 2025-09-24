Processo Alessia Pifferi gli psichiatri | Capace di intendere e volere quando lasciò morire la figlia c’è solo immaturità affettiva
Milano, 24 settembre 2025 – Alessia Pifferi era “pienamente” capace di intendere e volere quando lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi, abbandonandola a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022. È quanto hanno ribadito in aula, in Tribunale a Milano, i periti nominati dalla Corte d'Assise d'appello, che sono stati chiamati a testimoniare nel processo di secondo grado a carico della donna, già condannata in primo grado all'ergastolo. Lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni hanno parlato di un “disturbo del neurosviluppo con residua fragilità cognitiva” e “immaturità affettiva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: processo - alessia
Alessia Pifferi, partito il processo-bis: le psicologhe piangono in aula
Processo Pifferi bis, l’avvocata Alessia Pontenani: “Estranea alle accuse, nessuna violazione delle norme”
Processo Alessia Pifferi, la mamma: “Ha detto solo bugie, così ha lasciato morire la figlia di 18 mesi”
Nessuna "violazione delle norme" ed "estraneità alle accuse" che le vengono mosse. È questo, in sintesi, il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese oggi da Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, nel processo in abbreviato per falso e favoreggiament - facebook.com Vai su Facebook
Processo Alessia Pifferi, gli psichiatri in aula: «Era in grado di intendere e volere quando lasciò morire la figlia Diana, solo affettivamente immatura»; Processo Alessia Pifferi, gli psichiatri: “Capace di intendere e volere quando lasciò morire la figlia, c’è solo immaturità affettiva”; Cosa dice la nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi.
Processo Alessia Pifferi, gli psichiatri: “Capace di intendere e volere quando lasciò morire la figlia, c’è solo immaturità affettiva” - I periti nominati dalla Corte d'Assise d'appello di Milano sono stati chiamati a testimoniare nel processo a carico della 40enne, condannata all’ergastolo in primo grado ... Scrive ilgiorno.it
Processo Alessia Pifferi, gli psichiatri in aula: «Era in grado di intendere e volere quando lasciò morire la figlia Diana, solo affettivamente immatura» - La pronuncia dei periti nominati dalla Corte d'Assise d'appello di Milano, che sono stati chiamati a testimoniare nel processo d'appello a carico della 40enne che aveva lasciato morire la figlia di 18 ... Lo riporta msn.com