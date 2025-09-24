Principio di incendio temporaneamente chiusa Via Tasso
Via Tasso è temporaneamente interdetta al traffico a seguito di un principio di incendio in un garage sotterraneo, presumibilmente scaturito dall’ufficio del custode. I vigili del fuoco, giunti sul posto, stanno provvedendo all’evacuazione delle autovetture parcheggiate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
