Principio di incendio temporaneamente chiusa Via Tasso

Bergamonews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Tasso è temporaneamente interdetta al traffico a seguito di un principio di incendio in un garage sotterraneo, presumibilmente scaturito dall’ufficio del custode. I vigili del fuoco, giunti sul posto, stanno provvedendo all’evacuazione delle autovetture parcheggiate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

principio di incendio temporaneamente chiusa via tasso

© Bergamonews.it - Principio di incendio, temporaneamente chiusa Via Tasso

In questa notizia si parla di: principio - incendio

Palma di Maiorca, principio di incendio su aereo Ryanair: 18 feriti

Principio di incendio su mietitrebbia a Città di Castello, intervento dei Vigili del Fuoco

Principio d’incendio nell’ex pizzeria a Spirano, fiamme dal contatore

Incendio lungo l’autostrada, Panoramica temporaneamente chiusa: tratto riaperto - Firenze, 15 luglio 2025 – Un incendio boschivo, con un'alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di martedì 15 luglio al km 249+500 del tratto storico dell'autostrada A1, la cosiddetta ... Si legge su lanazione.it

Gallipoli, incendio sulla SS101: strada temporaneamente chiusa al traffico - A causa di un improvviso incendio, divampato al km 9,000, è stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord, della SS101 “Salentina di Gallipoli”, in corrispondenza del ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Principio Incendio Temporaneamente Chiusa