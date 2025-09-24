Primo weekend d' autunno ancora condizionato dal maltempo

Una settimana davvero difficile quella che stiamo vivendo e i giorni in arrivo non sembrano portare un radicale miglioramento. Probabilmente rivedremo il sole solo domenica ma potrebbe durare davvero poco. Vediamo dunque le previsioni per il primo weekend d'autunno secondo gli esperti di 3bMeteo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

