primo posto in semifinale rambaldi lotta per il titolo

Primo posto in semifinale che vale la finale per l’equipaggio di Luca Rambaldi. Si confermano, dopo l’ottima prova nelle batterie di qualificazione, ancora con un’ottima prestazione l’imbarcazione che vede tra i protagonisti l’atleta ferrarese. La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai, intanto, vede l’Italia nuovamente protagonista con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile. I vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la loro semifinale in modo autorevole, Laura Meriano e Alice Codato sono seconde dietre la Romania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
