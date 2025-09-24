Primo posto in semifinale che vale la finale per l’equipaggio di Luca Rambaldi. Si confermano, dopo l’ottima prova nelle batterie di qualificazione, ancora con un’ottima prestazione l’imbarcazione che vede tra i protagonisti l’atleta ferrarese. La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai, intanto, vede l’Italia nuovamente protagonista con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile. I vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la loro semifinale in modo autorevole, Laura Meriano e Alice Codato sono seconde dietre la Romania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo posto in semifinale. Rambaldi lotta per il titolo