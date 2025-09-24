Primo incontro del corso di teatro diretto da Angelo Tonelli
Nella sede dell’associazione culturale Arthena, in località Tre Strade 15, a Pozzuolo di Lerici, si svolgerà lunedì 27 ottobre il primo incontro, gratuito ed esplorativo, del Corso di Teatro diretto da Angelo Tonelli. Si tratta di un progetto di teatro iniziatico che prevede training settimanali di due ore ciascuno, con pratiche di respirazione, improvvisazione, liberazione della voce profonda, meditazione, co-creazione dello spettacolo finale ispirato ad una tragedia greca. Il corso si protrarrà fino a giugno e culminerà nella messa in scena nell’estate, con più repliche. Di recente, la Compagnia Teatro Iniziatico ha rappresentato ‘Prometheus - Ovvero il trionfo della Natura sulla tecnica’ tratto da Eschilo (nella traduzione di Angelo Tonelli per Bompiani editore) e diretto da Tonelli, in collaborazione con Eventi Salute Società Spettacolo di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
