FOLIGNO Oggi alle 21 Foligno accoglierà sul palco di Largo Carducci il concerto gratuito della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili: un evento speciale che anticipa l’avvio della 26a edizione del Festival nazionale dei primi piatti - I Primi d’Italia. La Fanfara, composta da 50 musicisti, è tra le formazioni più apprezzate a livello nazionale per la sua capacità di coniugare tradizione e modernità. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e sfilate, oggi vanta un repertorio ampio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, fino al cinema e al pop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

