Primi d’Italia
FOLIGNO Oggi alle 21 Foligno accoglierà sul palco di Largo Carducci il concerto gratuito della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili: un evento speciale che anticipa l’avvio della 26a edizione del Festival nazionale dei primi piatti - I Primi d’Italia. La Fanfara, composta da 50 musicisti, è tra le formazioni più apprezzate a livello nazionale per la sua capacità di coniugare tradizione e modernità. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e sfilate, oggi vanta un repertorio ampio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, fino al cinema e al pop. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: primi - italia
Napoli e la Campania primi in Italia per gioco d’azzardo e scommesse online
Andrea Bajani, premio Strega 2025 con L’Anniversario: «In Italia abbiamo ancora un grosso tabù: della famiglia si può parlare male ma non ci si può sottrarre. I maschi dovrebbero essere i primi a contestare il patriarcato»
Problemi all’udito, all’ospedale di Cona uno dei primi impianti cocleari smart in Italia
Foligno I Primi d'Italia Dal 25 al 28 settembre a Foligno torna I Primi d’Italia e no, non potete dire che non lo sapevate. Segnatevelo ovunque: sull’agenda, sul frigo, sul calendario. Il festival più buono d’Italia sta per - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la prima capolista solitaria 1 I campioni d'Italia a +2 sulla Juve e a +3 su Milan e Roma $Napoli $SerieAEnilive $DAZN - X Vai su X