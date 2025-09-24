Primi d' Italia a Foligno dal 25 al 28 settembre | villaggi del Gusto tematici cene stellate Food Experience e laboratori
Prende il via giovedì 25 settembre, a Foligno la 26ª edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno.La giornata inaugurale si apre alle 15.30 a Palazzo Candiotti, con il taglio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Primi d'Italia a Foligno dal 25 al 28 settembre: villaggi del Gusto tematici, cene stellate, Food Experience e laboratori - Prende il via giovedì 25 settembre, a Foligno la 26ª edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo del ... perugiatoday.it scrive
Il festival “I Primi d’Italia” torna a Foligno: alle porte la giornata inaugurale - Da giovedì 25 a domenica 28 settembre, il comune umbro ospiterà eventi e laboratori per tutte le età legati alla valorizzazione dei primi piatti di tutto il Paese. Come scrive msn.com