primavera campione il trofeo da scudetto

Il verdetto, in continuità con il 2023, era arrivato pochi mesi fa: la Primavera è campione d’Italia 2024 di pattinaggio, sulla base della somma dei singoli risultati portati a casa dai tesserati e dalle tesserate del gruppo nell’arco della scorsa stagione. Ed il "momento di gloria" è arrivato pochi giorni fa: la presidente Marina Magelli, il dirigente Maurizio Cocchi e lo staff tecnico hanno ritirato il trofeo. Ottenuto grazie alle prestazioni dei tanti agonisti che nell’ultimo biennio hanno difeso i colori del club, tra cui Ginevra Di Carlo, Daniela Scarpi, Sveva Mannelli, Matilde Sacco, Matilde Ricca, Alice Fabbri, Margherita Berni, Serena Ahmetaj, Leila Eltoum, Sofia Parisi, Emma Brighetti, Angelica Bruno, Violante Nanna, Letizia Cipriani, Giulia Giannelli, Matilde Marino, Federico Grazzini, Niccolò Mariotti, Maya Baldini, Mariachiara Ruggeri, Siria Parisi, Sara Bartolini, Anna Maltinti, Camilla Lenzi, Fiammetta Trinci, Viola Pacini, Lucrezia Loguercio, Vittoria Poccianti, Sofia Farini, Emma Bencini, Giulia Lucarelli, Serena Franceschi, Mirko Romagnoli, Mattia Danesi, Greta Cateni, Camilla Deluca e Angela Costantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
