Primavera 3 e 4 Il Rimini frana a Lumezzane l’Academy cede al Novara

È la prima giornata per il Rimini, la seconda per tutte le altre. Lo scorso fine settimana il campionato Primavera 3 dei biancorossi è iniziato, con un turno di ritardo, sul campo del Lumezzane. Senza niente in tasca. Cinque i gol subiti (5-0) dai giovani del Rimini che, anche loro travolti da un’estate di quelle da dimenticare dal punto di vista societario, si sono presentati ai blocchi di partenza con pochissimi allenamenti nelle gambe e anche senza un allenatore, dopo il ritorno di mister D’Alesio in prima squadra. Insomma, la Primavera biancorossa è solo lo specchio di quello che, più in generale sta accadendo in Piazzale del Popolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

