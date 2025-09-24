Prima pagina Tuttosport | Milan-Lecce 3-0 Giménez si sblocca e fa festa pure Nkunku
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: prima - pagina
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Jashari più vicino”
Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter si spacca, Inzaghi ride”
Prima pagina Tuttosport: “Juve, su la testa! Tudor può ripartire con fiducia”
La prima pagina di oggi, 24 settembre 2025 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - X Vai su X
La prima pagina de L'Unione Sarda di martedì 23 settembre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com Vai su Facebook
Prime Pagine: Il Milan ne dice 4; Kolo rivede la Juve; Prima pagina Tuttosport: “Sì, è una Juventus da amare!”; PRIMA PAGINA - TuttoSport : Zhegrova s’è trasformato per la Juve.
Lecce spazzato via, QS in prima pagina: "Tre di coppa, Milan servito" - È stato un match a senso unico quello tra Milan e Lecce ieri sera a San Siro. Riporta tuttomercatoweb.com
Verso Milan-Lecce, Tuttosport: "Ricci veste...Modric" - Lecce di questa sera, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Ricci veste... Si legge su milannews.it