La prima giornata di campionato di Prima Categoria è andata in archivio la scorsa domenica. Per alcune società di Pistoia e provincia, però, oggi sarà già ora di tornare in campo: c’è la terza giornata di Coppa Toscana da onorare, che per qualche formazione può rappresentare un percorso parallelo da provare a portare avanti sino in fondo. Si comincia nel pomeriggio alle 15:30, con quello che è sulla carta l’incontro più equilibrato del lotto: Montagna Pistoiese – Atletico Spedalino. Entrambe le compagini hanno pareggiato nei precedenti impegni con il CQS Tempio Chiazzano (che guida quindi la graduatoria con 2 punti, avendo però già giocato entrambe le gare previste). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria: le sfide odierne. Coppa Toscana, in palio due pass