Previsioni meteo | piogge e calo termico Italia sotto la morsa del maltempo autunnale

L'autunno si è aperto con il maltempo e non sembra intenzionato a lasciare tregua. La perturbazione arrivata in concomitanza con l'equinozio d'autunno continuerà a interessare l'Italia ancora per diversi giorni, portando con sé piogge, temporali e un sensibile calo termico. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, nelle prossime ore sono attesi rovesci intensi e persistenti lungo il fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia. Dal pomeriggio il ciclone si concentrerà sul Basso Tirreno, il Medio Adriatico e il Triveneto, con fenomeni anche di forte intensità. Giovedì: temperature in calo e prime schiarite.

