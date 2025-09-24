Previsioni meteo l’autunno è arrivato davvero | tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

Nelle prossime ore in arrivo rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia; dal pomeriggio la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie il Triveneto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

Le #previsioni #meteo di oggi #23settembre e di domani mercoledì #24settembre - X Vai su X

Piogge e temporali da Nord a Sud: le previsioni meteo per martedì 23 settembre -> https://tinyurl.com/5yhhw2p3 - facebook.com Vai su Facebook

Temporali pioggia e freddo su tutta la Lombardia | è arrivato l’autunno; Meteo Italia | Weekend di sole e caldo ma l’autunno è in arrivo; L’Anticiclone delle Azzorre fa capolino in Italia | ultimi giorni di caldo l’autunno è alle porte!.

Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove. Le previsioni - Nelle prossime ore il Nord del Paese sarà interessato da un peggioramento con piogge, temporali e possibili ... Si legge su tg24.sky.it