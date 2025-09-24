Prevenzione & repressione | Telecamere sanzioni ispettori e tutor ambientali 419 stangati in 8 mesi
La tutela ambientale riguarda tutti. E si ottiene con un gioco di squadra: enti pubblici, singoli e con il supporto del terzo settore, prezioso nel lavoro di sensibilizzazione. Il Comune cerca di fare fino in fondo la sua parte con sanzioni e politiche mirate, ma la repressione da sola non è sufficiente. L’assessore all’Ambiente, Giulia Gambini, è convinta che sia più importante la prevenzione. "Cerchiamo di farla in tanti modi – assicura – anche con l’istituzione degli ispettori ambientali e dei tutor per agire sul doppio livello: quello delle sanzioni e quello educativo". I numeri sono impressionanti: nei primi 8 mesi del 2025 le sanzioni per l’errato conferimento di rifiuti sono state 419 (65 grazie all’impiego di telecamere anti ‘furbetti’ che usano il territorio come discarica) rispetto alle 336 del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
