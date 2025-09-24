Prevenzione degli aneurismi iniziative di beneficenza da Milano a Palermo

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una staffetta di beneficenza da Milano a Palermo per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi.Inizia con un torneo di padel e numerose attività conviviali, il primo degli appuntamenti del Trofeo Solaria nato per volontà di Luca, Lorenzo e Leonardo Volonghi, in memoria di Valentina, morta il 13. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prevenzione - aneurismi

Prevenzione degli aneurismi, iniziative di beneficenza da Milano a Palermo; Da Milano a Palermo una staffetta di beneficenza per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi; Da Milano a Palermo una staffetta di beneficenza per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi.

prevenzione aneurismi iniziative beneficenzaDa Milano a Palermo una staffetta di beneficenza per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi - L’Italia delle buone azioni si mobilita per il 1* Trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli, per raccogliere fondi da devolvere al Reparto di Neurochirurgia di Cesena ... Secondo ilmattino.it

Prevenzione: Fondazione Onda promuove anche in Aoup l'(H)Open week sulle malattie cardiovascolari - In occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda Ets ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’ (H)Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari ne ... Da pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Aneurismi Iniziative Beneficenza