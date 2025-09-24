Prevenzione degli aneurismi iniziative di beneficenza da Milano a Palermo

Una staffetta di beneficenza da Milano a Palermo per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi.Inizia con un torneo di padel e numerose attività conviviali, il primo degli appuntamenti del Trofeo Solaria nato per volontà di Luca, Lorenzo e Leonardo Volonghi, in memoria di Valentina, morta il 13. 🔗 Leggi su Palermotoday.it