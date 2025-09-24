Prevention Hub promozione della salute | contributi fino a 250mila euro a progetto

Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso pubblico nell’ambito delle attività del Prevention Hub, piattaforma nazionale di coordinamento istituita dal Ministero della Salute finanziato dal PNRR e finalizzato a potenziare la prevenzione e la promozione della salute su scala nazionale, per la promozione della salute e la prevenzione. In particolare, l’avviso vuole selezionare delle proposte progettuali presentate da enti esterni in grado di contribuire al rafforzamento delle attività di prevenzione, con particolare attenzione alla trasferibilità dei modelli proposti, alla sostenibilità delle azioni, alla rilevanza per il servizio sanitario nazionale, alla replicabilità e all’impatto sul benessere delle comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: prevention - promozione

Il mese di aprile è dedicato a livello mondiale all’Alcohol Prevention Day, alla prevenzione alcologica e alla promozione ecologico sociale. In occasione di questo appuntamento A.C.A.T. Brescia, in collaborazione con altre realtà del territorio, A.C.A.T. Gardesa - facebook.com Vai su Facebook

Prevention Hub, promozione della salute: contributi fino a 250mila euro a progetto; National Health Prevention Hub. Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti da finanziare nell’ambito del PNRR; Nasce Prevention Task, l’hub digitale dedicato alla prevenzione e alla salute pubblica.

Nasce Prevention Task, l’hub digitale dedicato alla prevenzione e alla salute pubblica - Si chiama Prevention Task ed è l’ultima iniziativa editoriale firmata Homnya, realizzata con il co ... Scrive quotidianosanita.it

La Merlo premiata per la promozione della salute nei luoghi di lavoro - La Merlo SpA è stata premiata oggi nell’ambito del programma WHP – Workplace Health Promotion 2024, promosso da ATS e Regione Piemonte, per l’impegno attivo nel promuovere un ambiente di lavoro sano e ... Segnala cuneodice.it