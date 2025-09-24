Prevention Hub promozione della salute | contributi fino a 250mila euro a progetto

Il ministero della Salute ha pubblicato un  nuovo avviso pubblico  nell’ambito delle attività del  Prevention Hub,  piattaforma nazionale di coordinamento istituita dal Ministero della Salute finanziato dal PNRR e finalizzato a potenziare la prevenzione e la promozione della salute su scala nazionale, per la promozione della salute e la prevenzione. In particolare, l’avviso vuole  selezionare delle proposte progettuali presentate da enti esterni  in grado di contribuire al  rafforzamento delle attività di prevenzione,  con particolare attenzione alla trasferibilità dei modelli proposti, alla sostenibilità delle azioni, alla rilevanza per il servizio sanitario nazionale, alla replicabilità e all’impatto sul benessere delle comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

prevention - promozione

