Prevenire infarto diabete e tumore al seno | esami gratuiti con le cliniche mobili

Arriva “Salute in Comune", con le sue cliniche mobili per la prevenzione precoce cardiocircolatoria, del diabete e del tumore al seno per i residenti. Le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti (elettrocardiogramma e check diabete per le famiglie residenti, ecografo e mammografo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tenere sotto controllo la pressione arteriosa negli anziani è fondamentale per prevenire complicanze cardiovascolari come ictus, infarto, insufficienza cardiaca e problemi renali. Con l'età, i vasi sanguigni diventano meno elastici e la pressione tende ad aume - facebook.com Vai su Facebook

Per un paziente in evidente sovrappeso, è possibile prevenire diabete, ictus e infarto? Questa domanda è totalmente appropriata e rappresenta il punto di partenza di un percorso molto utile da intraprendere. - X Vai su X

