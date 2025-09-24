Prestigioso riconoscimento per un ricercatore del San Martino

La European Association of Neurosurgical Societies (Eans) ha assegnato al professor Andrea Bianconi, ricercatore universitario presso la Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica dell'ospedale San Martino, diretta dal professor Gianluigi Zona, uno dei riconoscimenti più ambiti nel campo della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

