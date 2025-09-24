Presidio per la Global Sumud Flotilla | Stato di agitazione permanente serve una lotta comune VIDEO
Questo pomeriggio in piazza Unità, sotto la prefettura, oltre duecento persone hanno partecipato al presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo l'attacco a opera di alcuni droni al largo di Creta. Presenti diversi sindacati, partiti politici e gruppi di attivisti, che hanno espresso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
