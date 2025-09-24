Presidio per la Flotilla contestata la segretaria confederale della Cgil in piazza Montecitorio | il video con fischi e buu
L’intervento della segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione viene contestato e criticato in piazza Montecitorio durante la conferenza stampa a sostegno della Global Sumud Flotilla da attivisti, associazioni e movimenti presenti. Viene contestata principalmente la mancata adesione del sindacato guidato da Maurizio Landini alla mobilitazione dello scorso lunedì che ha attraversato l’intero Paese. “Buuu”, “Basta”, “sciopero generale” urlano i manifestanti mentre Chiglione porta a conclusione il suo intervento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: presidio - flotilla
Palermo per la Freedom Flotilla, presidio alla prefettura per chiedere la Palestina libera
La Cgil lancia un presidio davanti a Palazzo Moroni a sostegno della Global Sumud Flotilla
Cambiare Rotta Pisa annuncia il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla
Presidio d’emergenza oggi alle 18:30 in Piazza Montegrappa dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook
Il presidio per la Global Sumud Flotilla a Padova si trasforma in corteo con oltre 500 persone https://ift.tt/kWfuDO6 https://ift.tt/MrXe39a - X Vai su X
Presidio per la Flotilla, contestata la segretaria confederale della Cgil in piazza Montecitorio: il video…; Flotilla, al presidio in piazza Montecitorio contestata la Cgil.
Flotilla, al presidio in piazza Montecitorio contestata la Cgil - 300 persone per la Global Sumud Flotilla convocato davanti a Montecitorio dalle 14 dopo l'attacco di droni subito dalle imbarcazioni dirette a Gaza nella ... Scrive libero.it
Sapienza, tornano le tendopoli. Studenti in presidio per la Global Sumud Flotilla - Stavolta non per protestare contro il caro affitti e la precarietà abitativa dei fuori sede a Roma, ma per lanciare un ... Segnala romatoday.it