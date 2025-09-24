Presidio per la Flotilla contestata la segretaria confederale della Cgil in piazza Montecitorio | il video con fischi e buu

L’intervento della segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione viene contestato e criticato in piazza Montecitorio durante la conferenza stampa a sostegno della Global Sumud Flotilla da attivisti, associazioni e movimenti presenti. Viene contestata principalmente la mancata adesione del sindacato guidato da Maurizio Landini alla mobilitazione dello scorso lunedì che ha attraversato l’intero Paese. “Buuu”, “Basta”, “sciopero generale” urlano i manifestanti mentre Chiglione porta a conclusione il suo intervento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

