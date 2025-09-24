Presidio in piazza della Scala a Milano per la Global Sumud Flotilla | Gli attacchi non fermeranno la missione

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza della Scala a Milano si sono radunate decine di persone per manifestare il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla: "Gli attacchi intimidatori non la fermeranno, ma è urgente più che mai tutelare la missione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidio - piazza

Presidio di Forza Nuova, Fiore a Piacenza: «Il popolo deve scendere insieme a noi in piazza»

Presidio in Santissima Annunziata: i cittadini in piazza per sicurezza e decoro \ VIDEO

Sindaco chiede attivazione presidio fisso del 118 in piazza durante periodo estivo

ATTACCO ALLA FLOTILLA-PRESIDIO A MILANO OGGI ALLE 18 P.ZA SCALA e in tutta italia; Presidio in piazza della Scala a Milano per la Global Sumud Flotilla: Gli attacchi non fermeranno la missione; Global Sumud Flottilla, presidio e assemblea cittadina.

presidio piazza scala milanoGlobal Sumud Flottilla, presidio e assemblea cittadina - 00 in piazza della Scala a Milano è in programma un presidio a sostegno della Global Sumud Flottilla; il presidio si sviluppa successivamente in un'assemblea ci ... Da mentelocale.it

presidio piazza scala milanoIl video degli scontri al corteo pro Pal a Milano, cariche di polizia e carabinieri - Palestina trasformano un presidio in corteo: tensioni con la polizia a Porta Venezia, poi la marcia prosegue. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Presidio Piazza Scala Milano